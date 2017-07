Flere Norwegian-forsinkelser

– Vi har dessverre noe etterslep på grunn av tidligere forsinkelser som påvirker noen flygninger i dag. Vi jobber på spreng for å hente oss inn igjen og informerer kundene løpende via sms, sier kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen, til NTB.

Ved 6-tiden tirsdag morgen måtte 177 passasjerer gå av et fly som skulle fra Malaga i Spania til Sola i Stavanger på grunn av mangel på flyansatte, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det var diskusjoner i cockpiten. Det viste seg at de ikke hadde noe crew. Nå har vi fått beskjed om at flyet skal gå 20.15 i kveld, men jeg har mine tvil om at det skjer, sier passasjer Jan Rune Berge til avisen.

Forsinkelsen skyldes ifølge Norwegian at den ene piloten er syk.

Forstår frustrasjonen

Blant de forsinkede rutene tirsdag er fly til Oslo fra Malaga, Miami, Athen og København. Det er også forsinkelser innenlands, blant annet mellom Oslo og Bergen, ifølge Avinor.

Norwegian hadde ved 14-tiden tirsdag ingen kanselleringer.

Flyselskapets passasjerer har den siste tiden blitt rammet av en rekke kanselleringer som følge av flymannskap som har slitt med sykdom og tekniske problemer med flyene.

På tampen av en problemfylt helg med en rekke omdirigeringer og kanselleringer, ble tre flygninger kansellert søndag kveld. Ytterligere to avreiser og tre ankomster til Gardermoen ble kansellert mandag, inkludert et fly fra Oakland utenfor San Francisco.

– Vi forstår veldig godt at det er frustrerende for de reisende når flyet blir forsinket eller kansellert, og når det skjer gjør vi alt vi kan for å finne alternative løsninger slik at man kommer seg dit man skal så fort som overhodet mulig, sier Sandaker-Nielsen.

Strandet siden lørdag

I Oakland utenfor San Francisco i USA har Norwegian-passasjerer ventet i tre døgn på fly til Oslo. Flyet ble utsatt fra lørdag til mandag morgen, og så kansellert igjen.

Ny avgang er satt til tirsdag klokken 7.30 lokal tid. Ventet ankomst er klokken 2.15 onsdag natt.

Flyselskapet slet først med å sørge for hotellovernattinger til de rammede passasjerene.

– Vi har ordnet hotell til en god del og mange har ordnet hotell selv, sier Sandaker-Nielsen.

Han ber de rammede passasjerene om å sende inn kvitteringer på utlegg og søke om EU-kompensasjon på flyselskapets nettsider.

Opprinnelig satte flyet kursen fra Oakland mot Oslo klokken 19 lokal tid lørdag. Etter to timer i luften snudde flyet og måtte nødlande på samme flyplass på grunn av en oljelekkasje.