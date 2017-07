Dette er Moldejazz' nye styreleder

Tirsdag morgen melder Møre og Romsdal fylkeskommune at det har blitt foretatt et skifte i styreledelsen i Moldejazz. Stein Berg Oshaug tar over etter Willy Jarle Loftheim som styreleder, etter å ha blitt oppnevnt av fylkeskommunen.

– Med Oshaug har Moldejazz fått en styreleder med bred faglig bakgrunn og lang ledererfaring. Vi er svært glad for at vi har fått Stein Berg Oshaug til det viktige styreledervervet, sier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.

Oshaug er utdannet sivilingeniør fra NTH og er administrerende direktør i Oshaug metall i Molde. Han har lang erfaring fra ulike organisasjons- og styreverv, og er godt kjent for sitt samfunnsengasjement.

– Berg Oshaug vil bli en viktig bidragsyter i den videre utviklinga av Moldejazz, avslutter Guttelvik.