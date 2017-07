Tok kvelertak på kvinne

Politiet fikk like før klokken tre natt til søndag melding om at en mann i 20-åra hadde stjålet bilnøklene fra en ung kvinne. Hendelsen fant sted øst i Molde by.

Da politipatruljen ankom stedet skal mannen, som er fra Nordmøre, ha lagt på sprang i et forsøk på å stikke av, men han lyktes ikke. Under jakten skal det også ha kommet fram at mannen hadde tatt kvelertak på kvinnen.

Mannen ble pågrepet av politiet og vil bli anmeldt for kroppskrenkelse. Han ble innbragt og satt i arresten.

- Kvinnen fremsto som uskadet, men det må uansett ha vært en utrivelig opplevelse, sier operasjonsleder Ole Wulvik i Møre og Romsdal politidistrikt til Rbnett.