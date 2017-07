Tatt hånd om av politiet

Politiet ble natt til søndag tilkalt for å ta hånd om en full mann i Molde. Vektere i sentrum hadde tatt hånd om mannen, som var sterk beruset. Mannen i 20-åra var så full at det er uklart om han nektet eller var ute av stand til å oppgi personalia. Mannen ble innbragt av politiet. Det er foreløpig ikke bestemt om han vil bli anmeldt for forholdet.

Hendelsen skjedde like før klokken ett natt til søndag.