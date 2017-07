Romsdaling underslo over fem millioner kroner

En mann fra Romsdal er dømt til to års fengsel for grove underslag mot to hotell han hadde regnskapsansvar for. Han hadde tilgang til kontoene for hotellene som begge ligger i Møre og Romsdal. Til sammen overførte han nesten 5,2 millioner kroner fra hotellene til sin egen bankkonto. Dette skjedde over en periode på nesten sju år.

Samarbeidet med politiet

Mannen har lagt alle kort på bordet og har samarbeidet med politiet for å avslutte denne saka. Han har også betalt tilbake omtrent halve det underslåtte beløpet. Derfor ble han i retten dømt til å betale tilbake resten: drøyt 2,6 millioner kroner til hotellkjeden.

Han forklarte at han flere hundre ganger hadde ført beløp over til seg sjøl via nettbanken. Han førte bilagene som «kostnad med avsetning for framtidig utgift». Denne avsetningen hadde ikke noe reelt innhold og ble ført som kostnad i regnskapet. Regnskapsføreren har innrømt at han var klar over hva han gjorde og at han ikke hadde rett til disse pengene.

Klarte ikke betale tilbake

I begynnelsen trodde mannen at han skulle tilbakebetale beløpene til hotellene, men etter hvert fikk overføringene et slikt omfang at det ikke lenger var realistisk.

Sorenskriver Svein Eikrem var dommer da saka kom opp for Romsdal tingrett. Han viste til at straffen normalt ville ha vært to og et halvt års ubetinget fengsel. Den domfelte fikk et halvt års straffrabatt for at han hadde tilstått og at han hadde gjort etterforskningen lettere.