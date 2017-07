Lover tre år uten avgift på jobber

VESTNES: Venstre kjemper for eksistensen sin på Stortinget. Svake meningsmålinger har fått partileder Trine Skei Grande til å kaste om på sommerplanene. Kommer ikke velgerne til partiet, kommer partilederen til velgerne.

– Jeg kan ikke ta ferie når vi har så dårlige meningsmålinger. Jeg avbrøt ferien for å reise rundt i landet og treffe folk forklarer hun Romsdals Budstikke.

– Og hva er forklaringen på de dårlige meningsmålingene?

– Vår teori er at Venstre framstår som et for smalt miljøparti. Vi må bredde ut profilen vår. Det skal ikke være tvil om at Venstre vil kjempe småbedriftenes sak og skolens sak også, sier Skei Grande.

Hun går rett på sak:

– Velgerne i Møre og Romsdal skal se et Venstre som vil hjelpe gründere og småbedrifter i startfasen. Fra 1. juli trådte en ny ordning i kraft; den kalles kapitalfunn. Alle som skyter inn penger for å komme i gang med en bedrift, får skattefradrag for det samme beløpet. Sånn er det også i andre land, sier Skei Grande og fortsetter:

– Vi må hjelpe gründere å investere i arbeidsplasser, ikke bare i hus. Vi skal senke arbeidsgiveravgiften for de fem første ansatte de tre første åra etter oppstarten. Og vi er opptatt av at bedriftseieren ikke skal ha dårligere ordninger enn lønnstakerne. Blir bedriftseieren sjuk, skal sjukelønnsordninga være lik som for lønnstakere, sier hun.

– Er det riktig oppfatning at du representerer Storby-Venstre mens stortingskandidat Pål Farstad i Møre og Romsdal står for Distrikts-Venstre?

– Jeg skjønner ikke hvorfor man må være mot noe. Vi kjemper for saker som både angår byene og distriktene. Se på landbruket: Det er ikke regjeringa som har fått til det som ble landbruksoppgjøret, det har Venstre gjort. Og vi ser bedring i alle deler av landbruket.

– Landsmøtet i Venstre i april sa at partiet må lykkes med distriktsprofilen?

– Jeg mener vi har en god distriktsprofil; på fiskeri, landbruk, turisme og satsing på småbedriftene. For bedriftene i Møre og Romsdal er det avgjørende at de har ferdigforhandla salgsavtaler med utlandet for å få solgt varene sine. Det er EØS-avtalen. Jeg har ikke møtt ei eneste bedrift som mener det er lurt å melde Norge ut av EØS. Og så ser vi at et parti svinger seg opp ved å skulle melde Norge ut av EØS, sier Trine Skei Grande.

Partiet hun sikter til, er Senterpartiet. Og Sp får ikke særlig mange lovord fra Venstre-lederen.

– Senterpartiets løsning er å bevare og reversere. Jeg har ikke opplevd et parti som har tatt tverrvending på så mange områder som Sp. Venstre står for en liberal innvandringspolitikk. Trygve Slagsvold Vedum går i strupen på Sylvi Listhaug fordi hun snur og støtter Venstres mer humane innvandrings- og integreringspolitikk. Det er de gamle, misfornøyde gubbene som møtes på Samvirkelaget som vil reversere utviklingen. Venstre vil framover, vi vil delegere makt ut til folket, mens Senterpartiet ser ut til å ønske færrest mulig grendelag med minst mulig makt, sier Skei Grande.

– Velgerne flokker seg vel ikke om partiet om du kommer i en lysegrønn elbil. Hva blir Venstres vinnersak?

– Småbedriftene og skolen. Vi jobber for å styrke Møre og Romsdal på utdanningssida. Pål Farstad har gjort og gjør en flott jobb. Vi vet at Møre og Romsdal sliter med å trekke nok kvinner til fylket. Derfor er det Pål Farstad har gjort viktig; det må være høgskoler og gode utdanningstilbud her for å få et mer kjønnsbalansert fylke. Uten at høgskoletilbudet styrkes, risikerer man et næringsliv uten spesielt mange kvinnearbeidsplasser. Venstre vil også ha et lærerløft 2.0; det betyr at lærere skal få etter- og videreutdanning også i andre fag enn norsk og matematikk. Og så er bypakkene viktig. Under den forrige regjeringa fikk ikke engang Oslo penger til grønne løsninger; bypakkene. Venstre vil legge mer penger i bypakkene også for mindre byer som Molde, Kristiansund og Ålesund. Gode kollektivløsninger i byene, og bedre infrastruktur med vegløsninger mellom byene. Det blir trenden.

– Hvem skal Venstre hente velgere fra?

– Vi konkurrerer med Arbeiderpartiet og Høyre om velgerne. Høstens valg blir en kamp mellom dem som vil bakover og oss som vil framover. Pål Farstad har gjort en fenomenal jobb, ikke bare for landbruk og utdanningsfylket Møre og Romsdal, men også for fisk. Ei kjempeviktig sak videre blir arbeidet for reint hav, sier Trine Skei Grande.