Kranglet med dørvaktene - endte i arresten

Politiet måtte natt til søndag bistå dørvaktene i Alexandraparken med å ta hånd om en vanskelig gjest. Mannen, som er i 20-åra, skal ha kranglet og knuffet med dørvaktene. Forholdet ble først prøvd løst ved å bortvise mannen fra sentrum, men han skal ikke ha lyttet til politiets advarsler. Han skal ha oppført seg på en slik måte at politiet til slutt valgte å pågripe mannen.

Under innbringelse til arresten skal politiet ha fattet mistanke om at mannen også var påvirket av andre rusmidler enn alkohol. Det ble derfor tatt urinprøve av mannen, som vil bli anmeldt for forholdet.