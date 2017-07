Sommerfint på Hjelset

Også søppelbokser er et savn for de mange som trekker ned mot sjøen på finværsdagene. De siste dagene har det vært folksomt på badestranda på Hjelset. Spesielt fredag når temperaturmåleren beveget seg langt oppå tjuetallet var det mange barn og voksne som tok turen til den populære badestranda like ved småbåthavna. Men også lørdag var det mange som brukte fridagen på stranda. Folk Rbnett snakket med fortalte om behovet for både toalett og søppelbokser.

Mangler toalett

For noen år siden gjorde IL Hjelset Fram et forsøk med å finne en løsning, men fortsatt mangler badestranda i sjukehusbygda disse viktige sørvisfunksjonene. Trude Meisingset Gussiås brukte lørdagen på stranda sammen med sønnene Julian og Martin. Småbarnsmora trekker til stranda når muligheten byr seg sjøl om toalett er mangler.

For oss som bor på Skjevikåsen er dette nærmiljøstranda. Mannen min kommer fra Gussiås. Også der er det en plass vi bruker å dra til for å bade. Men stranda er på Hjelset er den nærmeste når vi skal bade i sjøen, sier Trude. Jostein Dragset kommer nylig hjem fra badeferie på Kreta. Likevel føles det godt å ta turen på stranda i hjembygda så snart muligheten byr seg.

Fra Kreta til hjemstranda

- Vi var her på fredag også. Da var det enda mer folk enn i dag. I går var det varmere og helt vindstille, men det er fint også i dag. Dette er nærmiljøstranda for folk på Hjelset. Jeg er inne i min siste ferieuke, forteller småbarnsfaren fra Hjelset som har flyplassen som sin arbeidsplass. Kompisene Asgeir Mork Stenløs, Daniel Furusund Johansen og Joel Mulgetaiosef sier det er varmt og fint sjøl om fredagen på stranda var enda finere.

- Det er varmere i sjøen enn på land. Det er vinden som gjør det. Vi har en kulp i elva Øverbygda som vi også bruker å dra til når vi skal bade, sier guttene som begynner i sjuende klasse på Skjevikåsen barne- og ungdomsskole når sommerferien er over.