Forfalsket karakter for å komme inn på skole

Det kan bli dyrt å forfalske dokumenter for å komme seg inn på høgere utdanning. Det fikk en 20-åring i Romsdal merke. I stedet for å komme inn på universitet, må han sone en fengselsdom på 15 dager for dokumentfalsk.

Han er opprinnelig fra et annet land, og han måtte ha minst karakteren B2 på en norskprøve for å komme inn på studiet han søkte. Det hadde han ikke, men han var ganske god i fotoverktøyet Photoshop. Det brukte han til å forfalske dokumentet slik at han sto oppført med bedre karakter enn han hadde.

Forfalskningen ble oppdaget, og 20-åringen la alle kort på bordet. Han valgte også å ta tilståelsesdom i Romsdal tingrett.

Slike forfalskninger er ofte vanskelig å oppdage da systemene ikke er rustet for å dobbelsjekke alt. Av allmennpreventive grunner reageres det derfor strengt når slike tilfeller oppdages. Regelen er ubetinget fengsel, og det ble det også denne gang. Eli Brusdal var dommer i saka.

Mannen vedtok dommen.