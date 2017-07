Flere bortvist fra sentrum

Med tanke på skikkelig sommervær og fredag i fesrtivaluka har det vært relativt rolig for politiet i Molde. Kombinasjonen alkohol/aggresjon førte imidlertid til at flere personer ble bortvist fra sentrum i løpet av nattetimene. Her er fra politiets logg:

Kl. 00.10: Mann i 20-åra ble anmeldt for drikking på offentlig sted i Molde sentrum.

Kl. 00.30: Mann i 50-åra ble bortvist fra sentrum.

Kl. 01.13: En person ble bortvist fra sentrum etter slåssing. Blir anmeldt. Han tok det ikke så veldig alvorlig, for en time seinere dukket han opp igjen i sentrum.

Kl.03.30: Mann i 20-åra anmeldt for ordensforstyrrelse i Molde.

I tillegg har brannvesenet måttet rykke ut på et par automatiske brannalarmer – heldigvis uten at det hadde vært brann. Fredag kveld rykket brannvesenet ut til Kleive, mens det tidlig lørdag morgen var en utrykning til Chateauet i Molde.