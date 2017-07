To døde og minst 120 skadd

En svensk og en tyrkisk turist omkom og minst 120 ble skadd, blant dem flere nordmenn, i jordskjelvet som rammet ferieøya Kos natt til fredag.

Jordskjelvet, som ble målt til en styrke på 6,7, hadde sitt senter 10 kilometer under havbunnen i Egeerhavet, 16 kilometer øst for den greske øya Kos og 10 kilometer sør for den tyrkiske feriebyen Bodrum, ifølge US Geological Survey.

Skjelvet kunne merkes i hele regionen, men rammet byen Kos hardest. To turister omkom da deler av baren de satt på raste sammen. Den ene av dem var en svensk 27-åring, den andre en tyrkisk 39-åring.

Over 120 mennesker ble ifølge greske myndigheter skadd, blant dem flere nordmenn.

Utenriksdepartementet opplyser at tilstanden til en norsk mann er alvorlig.

Nordmenn skadd

– Vi har også fått meldinger om at et mindre antall nordmenn skal ha moderate og lettere skader, og vi jobber videre med å få mer informasjon om disse og kartlegge eventuelle behov for bistand, opplyser kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl i UD.

Hun oppfordrer nordmenn i området til å ta kontakt med sine pårørende, samt til å registrere seg på reiseregistrering.no, slik at norske myndigheter eventuelt kan nå dem med informasjon.

Bodrum i Tyrkia ble også hardt rammet av skjelvet, men det er ikke meldt om omkomne. 70 mennesker er ifølge Reuters innlagt på sykehus med skader, men det er ikke kjent om det er nordmenn blant dem.

Dramatiske timer

Turoperatører som Ving og Tui har drøyt 400 norske turister på Kos, og flere av dem forteller om dramatiske kvelds- og nattetimer.

Jan Erik Stensrud jobber på en bar der den ene veggen raste ned under jordskjelvet.

– Alt i hyllene falt over meg. Da vi dro ut så vi flere hardt skadde mennesker i gatene. Jeg så flere mennesker som kunne være døde i gatene. Jeg prøvde å gi førstehjelp til flere, forteller Stensrud til VG .

– TV-en datt ned og veggene sprakk opp. Det gikk ganske raskt. Det var helt grusomt, og vi skjønte ikke hva som skjedde. Det stoppet ikke, forteller Mats Jakobsen, som var på hotellrommet sammen med kjæresten, til Dagbladet .

– Vi befant oss i den øverste etasjen på hotellet da jeg merket at senga begynte å gynge. Jeg trodde at det var en kamerat som tullet med meg, for det kjentes ut som jeg var på en stor båt, forteller Vegard Højfeldt fra Hadeland til TV 2 .

Ødeleggelser

Jordskjelvet, som rammet i 22.30-tida torsdag kveld, forårsaket en halv meter høy tsunami som skylte inn over land både i Bodrum og på Kos. Strender, strandpromenader og veier ble oversvømt og ødeleggelsene var til dels store på mange restauranter.

Ifølge borgermesteren i Kos, Giorgos Kyritsis, var det først og fremst gamle bygninger, bygd før det ble vedtatt nye bygningsforskrifter som skulle beskytte mot jordskjelv, som fikk skader under skjelvet.

Skjelvet ødela også strøm- og vannforsyningen flere steder, og det ble meldt om gasslekkasjer. Det ble også meldt om rundt 20 mindre etterskjelv.

Området mellom Hellas og Tyrkia er spesielt utsatt for jordskjelv. I juni i år mistet én person livet og minst tolv andre ble skadd etter et kraftig jordskjelv i Egeerhavet mellom de to landene. Det skjelvet hadde en styrke på 6,2.