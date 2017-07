Slapp uskadd fra jordskjelvet

(Driva): Flere nordmenn er blant de skadde etter jordskjelvet i Egeerhavet. Så mange som 200 kan være skadd i Hellas og Tyrkia. To personer er bekreftet omkommet. En av de omkomne skal være fra Sverige. UD har ikke informasjon om at det er nordmenn blant de omkomne, men en nordmann skal være hardt skadd.

Terje Tjelle hadde ordnet seg med restplass flybillett og fant sjøl et hotell på nett på den populære ferieøya. Han sjekket inn på hotellet torsdag kveld der han fikk tildelt et rom i andre etasje i den tre etasjes hotellbygningen.

Tjelle fikk en urolig start på ferien:

– Det var blitt natt før jeg fikk pakket ut. La meg til å lese på senga. Kort tid etter startet en voldsom djup rumling. Så begynte strømmen å blinke, samtidig som hele bygningen ristet. Skjønte straks at det var jordskjelv. Forsøkte å finne bukse og sko i mørket før jeg kom meg ned og ut. Det er heldigvis landlig og åpent rundt hotellet. Da jeg kom ut av hotelldøra så jeg store bølger som bare vokste i svømmebassenget. De slo over kanten og kastet vann langt ut av bassenget.

– Beboerne på hotellet ble evakuert?

– Jeg slapp en rask tur inn på rommet for å hente det jeg trengte, men har fredag formiddag ikke fått ta rommet i bruk igjen. Det har vært flere etterskjelv som ikke har vært så kraftige som det første, men bakken har ristet og gynget.

– Det ble dårlig med søvn i natt?

– Ja, forsøkte å legge meg på ei solseng i god avstand fra basseng og bygninger, men det var vanskelig å få sove på grunn av små etterskjelv. Det hele har vært en utrivelig opplevelse. Ble litt shaky med det samme. Merket at jeg skalv litt på fingrene da jeg ringte til Norge for å fortelle at jeg hadde det bra.

Jordskjelvet forårsaket store ødeleggelser på bygninger.

Denne saka ble først publisert på driva.no.