Søker vitner i voldtektssak

Det var i begynnelsen av juni at det ble kjent at en eliteseriespiller i Molde Fotballklubb er anmeldt og siktet for voldtekt av en kvinne. Saka er fortsatt under etterforskning ved Molde politistasjon. Voldtekten skal ha skjedd i midten av mai i år, i en leilighet i Molde. De to skal være jevngamle.

Nå etterlyser politiet flere vitner i saka.

Flere i leiligheten

– Politiet er kjent med at det var flere til stede i den aktuelle leiligheten. Men vi har ikke lyktes med å identifisere alle, sier politiadvokat Laura Havdal, som er påtaleansvarlig i saka.

Hun ønsker derfor at de sjøl tar kontakt med politiet.

– Politiet ønsker å komme i kontakt med folk som har vært til stede i leiligheten i Molde der den anmeldte voldtekten skal ha skjedd, sier Havdal.

– Hvordan vet dere at det har vært andre til stede i leiligheten enn de dere har avhørt?

– Dette er noe vi har fått opplyst gjennom forklaringer fra flere av de tilstedeværende, sier Havdal.

– Hvorfor tror du at de ikke har tatt kontakt til nå?

– Det kan jo være enten fordi de ikke vet at politiet ønsker kontakt med dem, eller at de ikke forstår at de kan sitte på opplysninger som er relevante for oss, sier Havdal.

Gjennom avhør

Politiet har gjennomført flere avhør i saka.

– Det er gjennom de avhørene kommet fram at det også har vært flere til stede som verken de eller vi vet hvem er, sier påtaleansvarlig.

Tidligere har Romsdals Budstikke fått oppgitt at politiet er ferdig med sikringen av tekniske bevis.

– Vil samarbeide

Det er advokat Øyvind Panzer Iversen som er siktedes forsvarer.

– Han er innstilt på å samarbeide med politiet, og mener han ikke har gjort noe straffbart. Det har han også forklart seg om i avhør. Det er alltid tungt å være under etterforskning, men han er sikker på at konklusjonen av etterforskningen blir at det ikke blir tatt ut tiltale, sier Panzer Iversen.