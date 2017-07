Nye norske turister på vei til Kos

Situasjonen har roet seg for de fleste norske charterturistene på den greske øya Kos, ifølge reisebyråene. Flere nordmenn kommer til øya fredag.

Charterfly fra reiseselskapene Tui, Ving og Apollo ankommer øya med flere nordmenn i løpet av dagen, får NTB opplyst. De har ikke fått henvendelser fra nordmenn som vil droppe ferieturen.

– Vi har avganger fra Bergen og Oslo. Vi har fått noen henvendelser fra folk som lurer på om det er trygt å dra, og det er det, sier Christine Hafnor i Apollo, som har nesten 650 gjester på øya.

Hun opplyser at et av hotellene i Kos by, St Constantine, har fått en liten skade. Dette undersøkes nå av myndighetene, som vil avgjøre om hotellet er beboelig. Hvis ikke, vil 39 av Apollos gjester få tilbud om et annet hotell, ifølge Hafnor.

Tui og Ving opplyser på sin side at deres hoteller ser ut til å være i orden. Ingen av de tre turoperatørene har fått melding om at noen av deres gjester er skadd.

– De fleste gjestene er tilbake på hotellene. Det er noen hoteller man vil dobbeltsjekke for å være 100 prosent sikker, men det er ingen av våre hoteller som skal være så skadd at man ikke kan bruke dem, sier kommunikasjonsdirektør Tonje Løkaas Fossum i Ving til NTB fredag formiddag.

Fossum har ikke fått meldinger om turister som vil avlyse reisen fredag, ei heller om at noen vil avbryte ferien.

– Sånn det ser ut nå har vi ikke mulighet til å hjelpe noen hjem før tiden, sier hun.

Nora Aspengren, kommunikasjonsansvarlig i Tui, opplyser at alle deres gjester har det greit etter forholdene.

– Vi følger løpende med og er i kontakt med UD og lokale myndigheter. Det ser ut som det har roet seg, sier hun, og legger til at deres ansatte er på stedet og hjelper alle som måtte ha spørsmål.

– Det er stort sett folk som lurer på hva som har skjedd, sier hun.

Aspengren oppfordrer alle gjestene på Kos til å ringe familien hjemme og fortelle at de har det bra.