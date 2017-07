Måtte evakuere på Gardermoen

Oslo lufthavn Gardermoen måtte evakueres etter at brannalarmen ble utløst fredag ettermiddag. Etter kort tid kunne passasjerene vende tilbake.

Politiet på Gardermoen opplyser til NTB klokken 14.30 at alt er under kontroll og at det nå er normal drift på lufthavnen.

Det var et av terminalbyggene som fredag ettermiddag ble evakuert etter røykutvikling i et av serveringsstedene, meldte NRK .

Kort tid etter var alt under kontroll.