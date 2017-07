Legetrøbbel for uheldig storfisker

Molde: Geir Kleven kommer fra Skiptvedt i Indre Østfold. Men har familierøtter i Molde. Derfor har han tatt turen for å nyte finværet og jazzfestivalen.

Fredag formiddag sto 58-åringen på berga ved Haukebøen og fisket.

– Etter en liten stund fikk jeg en lyr på kroken. Den var nok rundt tre kilo vil jeg anslå. Da jeg skulle til å ha den på land, nappet jeg til stanga for å få den opp, men da glapp kroken. Den kom som et prosjektil og traff rett i underarma, forteller Kleven om opplevelsen.

– Jeg har vært her og fiska veldig mye tidligere, men dette har jeg aldri opplevd før. Jeg kjenner det godt, det er sikkelige smerter, sier Kleven.

Sist uke ble han bitt i tommelen av en kamphund, så det står ikke på smerten. Da han skulle få hjelp til å fjerne kroken, var det heller ikke så lett å få napp.

– Vi dro først til legevakta på Kirkebakken. Der måtte vi vente en halvtime til lunsjpausa var over, før vi fikk beskjed om at vi måtte dra til legesenteret på Kvam. Det var ikke lett å finne, bortgjemt bak butikken der ute. Også der måtte vi vente ei stund mens det var matpause, før de kunne fortelle at vi måtte videre til Molde legesenter i Storgata, som er stengt for biltrafikk denne uka, forteller Kleven.

Da var det gått så lang tid at han like godt kunne ta en tur innom Romsdals Budstikke først. Med godt mot viser han fram kroken, og konkluderer med at det neppe blir mer fiske i dag.

Da han kom til Molde legesenter, ble det slått fast at kroken satt så godt at han måtte på sjukehuset for å få fjernet den. Så det har blitt en rundtur mer enn fisketur, fredag.