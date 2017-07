Kjørte av vegen på Midøya

Nødetatene ble fredag kveld like før klokken halv ni varslet om at en personbil hadde kjørt av vegen ved Blø i Midsund kommune. Det satt tre personer i bilen, to kvinner og et barn. En av de to kvinnene skal være i 30-åra, mens den andre er i slutten av tenåra. Alle tre kom uskadet fra uhellet, men ble alle tre sendt til legevakt for å ta en sjekk.

Bilen skal ha blitt totalskadet som følge av uhellet og bilberging måtte til for å få fjernet bilen. Bilen skal ikke ha vært til hinder for øvrig trafikk.

Årsaken til uhellet er foreløpig ikke kjent.