Har du sett en elgburger vandre gjennom sentrum?

Fredag står det i Romsdals Budstikke om den meget populære boden under Moldejazz som selger elgbab og elgburger fra Skjåk i Gudbrandsdalen.

Noen må virkelig ha hatt sansen for elgburgeren, for fredag morgen meldes Elgburger-skiltet savnet.

- Vi jobbet her til klokken fire i natt. Derfor må skiltet ha blitt stjålet mellom den tid og klokken ti, sier Lisa Skiaker fortvilet.

Hun forklarer at skiltet var bundet fast til boden og at tyvene da må ha knytet opp disse for å ha fått det med seg.

- Skiltet er i tre, er hjemmelaget og er 1,6 meter langt, presiserer hun.

Ikke første gang

Videre legger hun til at det ikke er første gang de har blitt frastjålet skilt.

- Tidligere i Molde har vi også blitt frastjålet et skilt som hang utenfor teltet. På andre festivaler har vi også opplevd at noen hadde tatt det ikonisk elgburger/elgbab vegskiltet. Nå må vi sette det inn som en rutine for å slippe at det skal bli stjålet, sier Skiaker.

Hun og kollegaene nevner at det var flere torsdag kveld som snakket om skiltene på en litt mystisk måte.

- «Hvis det faller ned skal vi løpe fort som fy, og det med skiltet under armen», sier en av kollegene til Skiaker.

Sjefen selv hørte at noen kommenterte at «skiltet sikkert ikke henger der i morgen tidlig».

Håper vitner melder fra

- Vi håper de som har sett noen vandrende med et stort Elgburger-skilt i gatene, melde fra til oss eller politiet. Det hadde vært fint om de som har stjålet det kommer tilbake med det. Da skal vi ikke gjøre noe mer ut av det. Jeg er ikke sint, bare veldig, veldig skuffet.

De som kommer tilbake med det eller melder fra om observasjoner skal få finnerlønn, ifølge sjefen selv.

- De skal få elgburger, det er sikkert og visst!