– Bråvåknet av jordskjelvet

Meier Brevik og Tiril Starheim fra Molde er to av turistene som befinner seg i området som ble rammet av jordskjelvet i natt. De befinner seg på Elysium Spa and Resort på Rhodos.

– Det var ikke særlig moro å bråvåkne av at senga og rommet ristet. Det tok litt tid før vi skjønte hva vi kjente på kroppen, og det gikk opp for oss at vi faktisk kjente et jordskjelv (med utspring fra Tyrkia), sier de til Rbnett.

JORDSKJELV RAMMET HELLAS OG TYRKIA To døde og over 100 skadd Tragedien rammet feriesteder i natt.

– Det var en surrealistisk følelse, og vi kjente akkurat der og da på frykten og redselen for hva som kunne hende oss.

De tok klærne som var nærmest og løp ut av hotellet sammen med mange andre hotellgjester.

– Vi holdt oss ute i et par timer mens vi oppdaterte oss fra norske og utenlandske nettsider, som kunne melde om store skader i Tyrkia og Kos.

Tilbake på rommet opplever de det både greit og ugreit på samme tid.

– Men vi er rolige og skjønner at vi har vært langt fra episenteret for skjelvet. Vi tenker på andre som kan være rammet på stedene som har kjent skjelvet kraftig. Vi fikk oss bare en skremmende og ubehagelig opplevelse, sier Meier Brevik og Tiril Starheim.

Flere romsdalinger i området

Både Kos og Rhodos er populære reisemål nå i sommerferien, og flere romsdalinger har lagt ut Facebook-oppdateringer der de melder om lignende opplevelser som den Brevik og Starheim hadde på Rhodos. De har blitt vekket midt på natta og måtte ut av hotellrommene.

--

Har du opplevd jordskjelvet på nært hold? Ta kontakt med Romsdals Budstikke på tips@rbnett.no eller på mobil 004795299639.