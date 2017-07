Tegneseriefigurer på fjorden

De vanligste båtnavnene i Norge er tradisjonelle navn som Svanen og Terna samt en rekke kvinnenavn. Men flere tegneseriefigurer har begynt å bli populære.

Spesielt gjelder dette en rekke medlemmer av en viss familie i Andeby.

Både Langbein, Pluto, Mikke, Fetter Anton, Ole, Dole, Doffen og ikke minst Donald, Dolly (og niesen Netti), Guffen og Klodrik pryder en rekke norske fritidsbåter. Mest populær av disse er Dolly, Doffen og Pluto.

Det viser et søk i Båtnavnlista, en søkbar oversikt over 80 000 båtnavn i Norge. Listen er et samarbeid mellom Småbåtregisteret og forsikringsselskapet If.

Populærkultur

– Tegneseriefigurer og superhelter er en kategori innen populærkulturen som helt tydelig inspirerer båteiere, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

Også seriehelter som Lucky Luke, Spirit, Fantomet, Modesty Blaise, Asterix og Obelix troner langs baugen eller på hekken av en rekke norske fritidsbåter. Actionheltinnen Modesty Blaise riktignok bare på to båter i henholdsvis Troms og Østfold.

Obelix' hund, Idefix, har også fått båter oppkalt etter seg, mens den talentløse skalden Trubadurix seiler rundt i Hordaland. Vi får håpe skipperen om bord er noe bedre til å synge enn den galliske skalden.

Pondus og Nemi

Også norske tegneserier er representert på sjøen. Både Nemi og Pondus er benyttet flere ganger. Det ville vel gledet Pondus å vite at flere båter er oppkalt etter hjemmebanen til favorittlaget hans Liverpool. Anfield er benyttet som båtnavn i 13 fylker.

Flere farkoster bærer navnet Smørbukk, og også Hjalmar er representert (men om den er den relativt ferske tegneserien som er utgangspunktet for navnevalget er ikke nødvendigvis riktig). Også Pyton finnes på sjøen.

Heldigvis er flere flytende superhelter klare til innsats på vannet: Batman, Supermann, Arrow og Flash ferdes mellom norske holmer og skjær, ifølge Båtnavnlista.

Småbåtregisteret

– Det er flott at båter har morsomme navn som er lette å huske, men det gjør det enda enklere å finne eieren av båten om den er meldt inn i Småbåtregisteret, understreker Clementz.

Å melde seg inn i Småbåtregisteret er frivillig, men både forsikringsselskaper, politi og Redningsselskapet oppfordrer båteiere til å gjøre dette.