Filmet jenterumper med spionklokker

( Sunnmørsposten ): Mannen i 20-åra som ble siktet for å filme jenter i garderoben med sjult kamera, viser seg nå å være langt mer omfattende.

Saken var oppklart og ferdig etterforsket, men etter at politiet ransaket mannens hjem i sist uke, fant de to spionklokker og to knagger med skjult kamera innlagt, sier politiadvokat Mathias Häber til NRK .

Filmsnuttene fokuserer på jenter, og særlig rumpene deres. Filmingen har tatt sted på dagligvarebutikker og i busser, når kvinner handler og går av bussen.

Nå har politiet konfiskert harddisker og diverse datavarer.

– Våre teknikere er i gang med å gå gjennom alt dette, men det er såpass omfattende, at det vil ta tid, sier Mathias Häber til NRK.no .

Kan ende med fengselsstraff

Mannen er siktet etter straffeloven § 298, for seksuelt krenkende handling.

– Men nå må han belage seg på at dette blir utvidet. Det er naturlig at dette kommer til å ende med fengselsstraff, sier politiadvokat Mathias Häber.

Politiet ser ikke grunn til varetektsfengsling. Grunnet ferieavvikling kommer nok ikke politiet til å komme igjennom alt materialet før i begynnelsen av september.

Avslørte seg selv

Ved hjelp av datateknikere har politiet klart å hente opp sletta filmmateriale. Mannen avslørte seg selv ved at han blei fanga på film da han hang opp igjen kameraet.

– Ut ifra vår gjennomgang av materialet har han ikke klart å fange noen avkledde på film, sier Häber.

Saka ble først publisert på smp.no