Aukra anker ikke mobbedom

Kommunestyret i Aukra vedtok i et lukket møte torsdag å ikke anke erstatningsdommen på 2,7 millioner kroner. Vedtaket er enstemmig.

– Kommunestyret har fattet et enstemmig vedtak. Dommen i tingretten blir dermed endelig og etter hvert rettskraftig, sier kommunens advokat, Sverre Larhammer, til Rbnett. Han ønsker ikke å kommentere avgjørelsen i kommunestyret ytterligere.

Kommunestyremøtet ble lukket for media og publikum. Det ble enstemmig vedtatt av de fremmøtte. Ordfører Bernhard Riksfjord viste til kommunelovens paragraf 31 punkt 4, hvor det heter at «et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til personvern krever det».

– Aukra kommunestyre tar dommen i tingretten til følge, og anker ikke saken videre. Det er et enstemmig og tydelig vedtak som et samlet kommunestyret har fattet. Det er enighet blant alle partiene om at saken er ferdig drøftet, og at vi setter nå setter en strek over den, sier Riksfjord til Rbnett etter møtet.

– Veldig glad

Kvinnens advokat, Arvid Kjærvik, forteller at hans klient har fått beskjed om avgjørelsen og er lettet.

– På vegne av min klient vil jeg si at hun er veldig glad. Jeg synes det er en fornuftig og voksen avgjørelse kommunestyret har kommet fram til, sier Kjærvik til Rbnett.

– Avgjørelsen har veldig mye å si for min klient. Pengene er en side av saken, men ikke alt. Det å bli trodd og vinne fram, har vel så mye å si som pengene. Det er ikke noe pengebeløp som kan bøte for å ha fått varige skader for resten av livet. Sånn sett er vi veldig godt fornøyd med avgjørelsen, fortsetter han.

Fikk full støtte

Det var i begynnelsen av juli at dommen fra Romsdal tingrett kom. Den slo fast at kommunen som skoleeier ikke gjorde nok for å forhindre at en tidligere elev, som i dag er en ung kvinne i 20-åra, ble utsatt for mobbing i ungdomsårene.

Mobbingen har ifølge sakkyndige gitt kvinnen en medisinsk invaliditetsgrad på 75 prosent. Kvinnen fikk full støtte fra tingretten i sin påstand om at det er mobbingen som har forårsaket skadene.

Aukra kommune, som var representert ved advokat Sverre Larhammer i retten, mente de hadde strukket seg langt for å hjelpe henne.

– Skolen har forsøkt å forbedre situasjonen hennes, men de har vært uenige om «hvor skoen trykker», sa Larhammer i retten.

– Kommunen og saksøker er enige om at jenta har strevd på skolen, men ikke om at det er mobbing som er årsaka til alt, sa han.

Appellerte til politikerne

Da Romsdals Budstikke snakket med Kjærvik etter dommen ble offentliggjort, sa han følgende:

– Jeg håper at kommunen, i stedet for å bruke penger på en ankerunde, bruker dommen i internopplæring av alle som jobber med barn. Det vil etter min mening være best for alle parter. Jeg håper at det i alle fall finnes politikere i denne kommunen som setter ned foten og sier «stopp, la oss komme oss videre og bruke ressurser til å forhindre at våre barn i framtida ikke blir skadet på skolen», sa han.

Larhammer sa at de måtte få tid til å vurdere grundig om de ville akseptere dommen eller om den skulle ankes.

– Det er elementer i bevisvurderingen og dermed rettsanvendelsen som kommunen er saklig uenig i, sa han.

Sendte e-post til alle

Foreldrene til den unge kvinna henvendte seg deretter direkte til hver enkelt kommunestyrerepresentant med en appell om ikke å anke. De sendte en e-post til hele kommunestyret i Aukra, hvor de la ved dommen i sin helhet.

– Spørsmålet om anke er for alvorlig til at det skal avgjøres av administrasjonen. Det er dere som politikere som sitter med arbeidsgiveransvar, og dette ansvaret kan ikke delegeres til administrasjonen. Vi forventer at et samlet kommunestyre skal avgjøre spørsmål om anke, skrev foreldrene i e-posten.

Kort tid etter kalte ordføreren inn til et ekstraordinært kommunestyremøte for å avgjøre ankespørsmålet.

Ventet på gangen

Møtet ble avholdt på kommunehuset i Aukra torsdag. Siden møtet var lukket, måtte Romsdals Budstikke vente på gangen da ankespørsmålet ble behandlet. Kommunestyret, som debatterte i halvannen time, valgte å ikke anke avgjørelsen i Romsdal tingrett. Det betyr at dommen er rettskraftig.

Aukra kommune må betale kvinnen 2,7 millioner kroner i erstatning, samt saksomkostninger på over 372.000 kroner.