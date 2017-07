Venter rekordmange studenter i Molde og Kristiansund

– Det forventes rekordmange nye studenter til våre studier i Molde og Kristiansund, sier høgskoledirektør Gerd Marit Langøy. Vi ser frem til å ta imot alle de nye studentene.

Når tilbudene om plass på grunnstudiene sendes ut i disse dager kan 1119 søkere glede seg over å ha fått plass ved Høgskolen i Molde, mot 986 i 2016.

Totalt er det 5871 søknader til studiene ved Høgskolen i Molde gjennom Samordna opptak.

To nye tilbud

Økningen skyldes to nye og populære tilbud.

– Vi har to nye tilbud i år, og vi gleder oss over at begge treffer svært godt, sier Langøy i en pressemelding.

Bachelor i marin logistikk og økonomi og et nettbasert årsstudium i IT er begge nye tilbud denne høsten. De har henholdsvis 41 og 115 førsteprioritetssøkere. Marin logistikk og økonomi er lagt til Kristiansund, mens det nettbaserte årsstudiet i IT er organisert slik at studenten kan følge all undervisning gjennom HiMoldeX.no, høgskolens åpne nettbaserte plattform.

Kan fortsatt bli ledige studieplasser

Mens det stort sett er stille i gangene på høgskolen på grunn av ferietiden er det travle dager for opptaksteamet ved skolen.

– Det er både travelt og artig, smiler opptaksansvarlig Nina Hægbostad.

Hun forteller at det fortsatt kan åpne seg nye muligheter for studieplasser, og oppfordrer derfor søkere som ikke har fått innfridd sine ønsker om å følge med på Samordna opptak sine nettsider . Her vil det fra 19. juli komme oversikt over ledige studieplasser. Det kan søkes fra kl. 09.00 den 20. juli. Da bør man være rask.

– Det er ikke klart ennå om HiMolde vil legge ut ledige studieplasser, men vi oppfordrer studiesøkende om til å følge godt med.

Lokalt opptak for master- og videreutdanninger

Studier som krever annen høyere utdanning i bunn blir tatt hånd om av det som kalles lokalt opptak. Høgskolen i Molde har så langt sendt ut cirka 300 tilbud om opptak til skolens seks forskjellige masterutdanninger, hvorav tre er innenfor fagområdet logistikk.

– På to av masterstudiene er søknadsfristen utvidet til 1.august, forteller Hægbostad.

Det gjelder de internasjonale programmene MSc in Petroleum Logistics og MSc in Sport Management, der all undervisning foregår på engelsk.

– Vi ønsker også velkommen de som ønsker å ta enkeltfag hos oss, sier Langøy. Disse må også søke innen 1.august.

Flest søker sjukepleie

Høgskolen har fått hele 157 søknader på sjukepleie. 254 hadde dette studiet som førstevalg, og 174 av dem har fått tilbud om plass. Tilsvarende tall for vernepleie er 629 søkere, 95 førstevalg og 76 tilbud om plass.

Her er oversikten over hvor mange søkere som har fått tilbud om plass ved de ulike bachelor-studiene:

Sjukepleie 174

Vernepleie 76

Juss og administrasjon 86

Regnskap og revisjon 60

Økonomi og administrasjon 140

Sport Management 80

Logistikk og Supply Chain Management 90

Marin logistikk og økonomi (nytt) 60

Petroleumslogistikk 48

For årsstudiene er dette tallene:

Bedriftsøkonomi 57

Idrett og adventure 46

IT 25

IT nettstudium (nytt) 70)

Statsvitenskap 17

Juss 90