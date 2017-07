Har du sett hva som er på vei over fjorden?

På ei hjemmesnekra flåte krysser vennegjengen Moldefjorden. De har brukt noen uker på å bygge flåta som også har fått plass til et spisebord. Ruta er lagt opp fra Nesjestranda, med destinasjon Molde.

- Flåta er 7 x 5 meter anslår Håvard Dahle.

For å sørge for framdriften er det satt på tre motorer, to på 14 hk og en på 15 hk.

Motivasjonen for flåteferden var ikke verre enn at kompisene ville ut å nyte finværet til sjøs. Enda flere var med på prosjektet med å bygge flåta, men bare de fire la ut på tur. De tok ikke sjanse på overlast så noen av kompisene måtte stå over denne gangen.