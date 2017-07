Vitnene deler sine erfaringer fra 22. juli-terroren

Seksårsmarkeringen for terrorangrepene 22. juli 2011 avholdes fredag, lørdag og søndag.

Samtalene er en del av vitneprosjektet til senteret og har som mål å videreføre kunnskapen om 22. juli.

Denne dagen mistet åtte personer livet da en bombe gikk av i regjeringskvartalet i Oslo sentrum. 69 personer ble drept i skytemassakren på Utøya få timer senere. 60 ble såret i angrepet. Høyreekstremisten Anders Behring Breivik er dømt til 21 års forvaring for de to angrepene.

Viktig å lære over tid

Under minnemarkeringen på Utøya lørdag ettermiddag minnes ofrene med taler av AUF-leder Mani Hussaini, leder for Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, Lisbeth Røyneland og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

– Vi kommer også til å legge vekt på læringsaspektet i vår minnetale, i tillegg til læringssentrene i «Hegnhuset» på Utøya og i 22. juli-senteret i regjeringskvartalet, kommer jeg til å løfte fram viktigheten av læring over tid, sier Røyneland til NTB.

Hun peker også på rapporten Katastrofeekspertene fra Barneombudet, der flere av de overlevende deler sine erfaringer, som verdifull.

Pensum i barneskolen

Til høsten begynner det første årskullet født etter 22. juli 2011 på barneskolen. Røyneland mener læring om terrorangrepene må inn i pensum allerede da.

– Det er viktig å få dette inn som læring i barneskolen også, så de klarer å skille mellom virkelighet og konspirasjonsteorier når de blir eldre.

– Dessuten må de lære hvor viktig fellesskapet er, og å inkludere og se andre barn som faller utenfor, legger hun til.

I dag har 22. juli-senteret undervisningstilbud til elever fra 9. trinn i ungdomsskoen til 3. trinn på videregående skole.

22. juli-tematikk i kulturen

Det siste året er det blitt kjent at flere nye filmer, dramaserier og teaterstykker skal ta for seg 22. juli-tematikken. Det er knyttet både bekymring og forventning til framstillingenes rolle i historiefortellingen.

Regissør Erik Poppe starter opptak til sin spillefilm om terroren på Utøya i september. Prosjektet har høstet kritikk fra AUF, som var mål for terroren, som mener at det er for tidlig med en spillefilm. Andre, som Utøya-overlevende Andreas Tharaldsen, skriver i en replikk til NRK at det er viktig at kunst og kultur ikke har berøringsangst for Utøya-massakren.

– Vi syns også at det er litt tidlig, men det virker som de fleste prosjektene som er satt i gang lages med full respekt for de berørte. Vi vil ikke ha fokus på gjerningsmannen. Samtidig er det viktig med fokus på det som skjedde 22. juli og tankegodset som lå bak, sier Røyneland.

Storfilm og NRK-drama

Den prisbelønte britiske filmskaperen Paul Greengrass er også i gang med en storfilm om 22. juli i samarbeid med forfatter Åsne Seierstad.

NRK planlegger en dramaserie om angrepene som skal sendes høsten 2019, mens flere teaterforestillinger tatt for seg til dels kontroversielle temaer knyttet til 22. juli, blant annet Sogn og Fjordane teater og Det norske teateret.