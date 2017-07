Tre boliger solgt for over 5 millioner i juni

Krohnhøgda 7 ble solgt for 7,7 millioner kroner i juni og ble dermed et av de dyreste husene som er solgt i Molde. Ingvild Nistad solgte huset til Linn Halse Brunvoll og Jørn André Hoel Brunvoll.

I vestre Mellomveg 21 ble det månedens nest dyreste hus solgt for 6,1 millioner fra Odd Arve Mathisen til Jenny Otterholm Ødegård og Even Holmgren. Det tredje huset som også passerte 5 millioner i juni var Glomstuvegen 75. Huset ble solgt fra Anita Breivik til Lasse Kristiansen og Johanne Ranvik for 5,25 millioner.

Utenfor Molde var det Jernbanegata 14 på Åndalsnes som ble dyreste bolig. Gry Skjelbostad og Vidar Moen kjøpte huset av Wenche Anniken Sørli for 4,65 millioner kroner.

I hele fylket var det den spesielle eiendommen Skylehamaren 32 på Flisnes i Ålesund som ble junis dyreste. Huset ble solgt for 7,9 millioner kroner.

