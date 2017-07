Gjett hvor mange dager i juli Molde har hatt over 20 grader!

Meteorologisk institutts værtjeneste Yr gir oss fasiten:

Én eneste dag hittil i juli har temperaturen steget til over 20 grader. Det var lørdag 1. juli da målestasjonen på Hindalsrøra i Molde registrerte 21,3 grader.

På Åndalsnes målestasjon var mandag 10. juli den eneste dagen hittil i juli med temperatur over 20 grader. Målt temperatur den dagen: 20,1 grader.

Åndalsnes hadde sommerens hittil høyeste temperatur målt 27. mai med 25,8 grader.

Den hittil varmeste dagen i Molde ble registrert lørdag 27. mai med 23,6 grader.

For Molde har juli startet kald. Ifølge nettstedet Yr.no var det varmere i Molde 26. januar (12,3 grader) enn da jazzfestivalen åpnet mandag 17. juli (11,8 grader).

Men den lokale værspåmannen Ivar Hol har trua på at sommertemperaturene er like rundt hjørnet. Til Romsdals Budstikke sa Ivar Hol at fra 23. juli og utover ligger det an til flere dager med god sommertemperatur.

Temperaturene henger ofte sammen med vindretningen og nedbøren. Både juni og juli har vært våte. Fra 1. til 17. juli var det kun én nedbørsfri dag i Molde. Åndalsnes hadde 12 døgn med nedbør og fem nedbørsfrie døgn.

For den som husker juni, var ikke værsituasjonen spesielt mye tørrere. Molde hadde seks døgn uten nedbør i juni, Åndalsnes hadde ni døgn uten nedbør.

Værvarslet fra Meteorologisk institutt for den kommende uka gir håp om varmere dager. Både Molde og Åndalsnes spås å få dagtemperaturer på 20 til 27 grader ...