Et stort antall salgsboder er på plass i Molde sentrum denne uken i forbindelse med jazzfestivalen. I en Twitter-melding tirsdag opplyser politiet at de har fått tips fra publikum om at en eller flere av bodene selger e-sigaretter til ungdom under 18 år.

– Vi har fått inn ett tips hittil. Vi har ikke fått info om hvilken bod det gjelder, og er usikker på om det er snakk om én eller flere, sier operasjonsleder Siri Engdahl ved Nordmøre og Romsdal politidistrikt til Rbnett.

– Vi la ut en melding på Twitter for å forebygge, så foreldre med barn under 18 år kan være obs hva barna kjøper i bodene, fortsetter hun.

Lovendringer

Ifølge Helsedirektoratet er e-sigaretter med nikotin forbudt å selge i Norge. E-sigaretter uten nikotin kan selges med 18-årsgrense.

I desember i fjor vedtok imidlertid Stortinget å oppheve forbundet mot salg av e-sigaretter med nikotin . Endringene vil tre i kraft i løpet av første halvår 2018. Frem til ikrafttredelse vil det fortsatt være forbudt å produsere, importere og omsette e-sigaretter i Norge.​

Fra 1. juli i år ble e-sigaretter, både med og uten nikotin, omfattet av røykeloven. Det er derfor forbudt å dampe alle steder hvor det nå er forbudt å røyke, ifølge Helsedirektoratet.

Risikerer bot

I tobakksskadeloven § 17 heter det at «det er forbudt å selge eller overlate tobakksvarer, røykeutstyr, tobakkssurrogater eller tobakksimitasjoner til personer under 18 år.»

– Hvis personen som selger e-sigaretter til noen under 18 år anmeldes, risikerer vedkommende bot. Vi har ikke fått inn anmeldelser noen hittil, sier Engdahl, og legger til at politiet skal patruljere i sentrumsområdet under hele jazzfestivalen.