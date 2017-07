I dag kan du endelig dra ut å jazze igjen!

Endelig er uke 29 her, og det er klart for Moldejazz 2017. Flere nye grep er tatt rundt festivalen i år, og ifølge Moldejazz er det flere overraskelser i vente. Mandag er festivalens første dag, og hele byen gjør seg klar til å jazze igjen.

Festivalen starter tradisjon tro med streetparade gjennom Storgata. Den starter 11.30, tett etterfulgt av den offisielle åpningen 12.00. Der introduserer Anitra Eriksen ordfører Torgeir Dahl som skal sende en hilsen til byen og festivalen.

12.10 spiller årets artist in residence Vijay Iyer. Tett etterfulgt av en overraskelsestale 12.20.

Festivalsjef, Hans-Olav Solli, holder sin tale 12.28.

12.35 spiller Steve Lehman, og 12.45 holder kulturminister Linda Hofstad Helleland den offisielle åpningstalen.

12.55 spiller Corey Henrey.

Dagens konserter

Publikum får endelig mulighet til å se innsiden av magic mirror-teltet når «the second line allstars» spiller der 13.00.

14.00 blir det jazzstemning på Bar A på Alexandra når stipendiatvinner fra Festivakademiet, Espen Berg, spiller.

16.00 spiller Natalie Sandtorv på Storyville.

Årets artist in residence, Vijay Iyer, spiller åpningskonsert på Bjørnsonhuset 18.00. Der har han med seg amerikanske krigsveteraner, som skal lese opp dikt med opplevelser fra krigen. Konserten «Holding it down - a veterans dream» retter oppmerksomhet mot nåtidas veteraner, og mangelen på oppmerksomhet og bistand når de vender hjem fra krigen.

19.30 spiller Ytre Suløens Jass-ensemble i magic mirror-teltet på Rådhusplassen. (Konserten er utsolgt.)

20.00 spiller Trondheim jazzorkester og Espen Berg på Teateret Vårt på Plassen.

21.00 spiller Ytre Suløens jass-ensamble nok en gang i magic mirror-teltet. (Konserten er utsolgt.)

21.00 spiller Corey Henry & the funk apostels i Alexandraparken. De går på scena rundt 23.00, men Soul6 starter sin konsert 21.00.

22.00 er det klart for Steve Lehman - Sélébéyone i Storyville.