Hanne og Stian tar pulsen på Moldejazz

I år har 1FM flyttet radioteltet sitt til Plassen, og sender live hver eneste dag gjennom hele festivaluka. Med spennende gjester, god musikk og underholdning for hele familien skal 1FM ta pulsen på Moldejazz.

– Hos oss er det like god stemning ute som inne. I sol eller regn, forteller radiosjef Stian Viken. Sammen med makker Hanne Fleischer skal de formidle festivalen til folket.

– Vi skal ha flere gjester innom, og hver eneste dag blir det «kjendislunsj.» I dag har vi med oss Ragnhild Mowinckel, forteller han. 1FM spiller sin egen musikk, men det vil også bli livemusikk fra 1FM-scena med diverse artister gjennom uka.

– I dag kommer Natalie Sandtorv og spiller for oss. Backpackers kommer også innom fra onsdag til lørdag for å spille barnejazz, sier han. Festivalsjef, Hans-Olav Solli, er innom hver eneste morgen for å oppdatere om dagens jazzprogram. 1FM kjører et variert program, og noe for folk flest.

– Bjørns orkester innom for å snakke om sommerkonsertene og den nye plata si, sier Viken. Elers kan folk forvente seg flere overraskelser.

– Vi tar ting litt på sparket, og plutselig skjer det noe helt uventet, sier han.

Fra 13 til 14 hver eneste dag blir det servert gratis pølser under «pølsetimen.» På tirsdag vil 1FMs utegående reporter sjekke stemningen blant festivalfolket i Storgata.