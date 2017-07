Ett år siden Thea Steens død

I dag er det ett år siden Thea Steen gikk bort, 26 år gammel. Steen fikk livmorhalskreft våren 2015, og var åpen om sykdomsløpet på bloggen sin.

Hun var initiativtakeren bak #sjekkdeg-kampanjen, og har inspirert flere tusen kvinner til å ta celleprøve.

Kort tid før sin død mottok Steen Kreftforeningens hederspris på bakgrunn av sin åpenhet og engasjement for kreftsaken. Det skriver Dagbladet, som mandag har intervjuet norske profiler som deler sine personlige erfaringer rundt kreft.

Ingrid Stenstadvold Ross, leder for forebyggende arbeid i Kreftforeningen, sa til Romsdals Budstikke tidligere i sommer at antall kvinner som sjekker seg har økt de siste årene.

– Kreftforeningen har blant annet jobbet veldig hardt for at særlig flere unge kvinner skal ta celleprøve. Kreftforeningen og Det Nyes kampanje #sjekkdeg har vært en suksess. I 2016 hadde antallet kvinner som tok celleprøve i alderen 25 til 29 år økt med over 10.000 sammenliknet med 2014. Kreftregisteret ser også at antallet som nå tar celleprøver øker i alle aldersgrupper, sa Stenstadvold Ross.

