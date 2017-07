Redningsaksjon i Eidsdal

( Sunnmørsposten ): Dette skriver politiet på sin Twitterkonto klokken 15.50 søndag.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge opplyser om at en mannlig tysk turist no blir henta ut med Sea King helikopter. Politiet melder melder at helikopteret har observasjon av savnede i fjellet.

– Mannen skal ikke vere skadet, men han sitter fast og kommer seg verken opp eller ned, forteller redningsleder Ståle Jamtli.

Saken oppdateres.

Denne saken ble først publisert på SMP .