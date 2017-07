Fornøyd fjellsjef

Man må nødvendigvis snakke litt om været når det er en fjellfestival det handler om. I år fikk man alt fra nysnø og nærmest vinterbestigninger til heftig regnvær til strålende sol i løpet av festivalens ni dager.

– Jeg blir lei meg på andres vegne. Folk kommer langvegsfra, personer som har meldt seg på turer og betalt penger for det, og så får de vite når de kommer at man mest sannsynlig ikke når toppen, sier Sylte.

Sikkerheten kommer først

– Noen blir skuffa og triste, men det er en del av greia. Det er ikke hver dag det er fint og forsvarlig i fjellet, og det aller viktigste for oss er at alle kommer ned like hele. Sikkerheten kommer først og vi har 20 erfarne gaider som tar avgjørelsene, forteller Sylte.

At det også er regn denne siste dagen, når 50–60 frivillige jobber på spreng for familiearrangementet på Bøstølen i Innfjorden – og man kan anta at oppmøtet blir mindre enn på en finværsdag – blir hun litt lei seg for.

– Jeg vil oppfordre folk til å kle seg etter været og bli med når det skjer noe. Når man først kommer over dørstokken, blir det jo kjekt, mener Sylte.

Ingen fiaskoer

Samtidig var det flaks at sola var med blant annet fredag, når 200 deltakere var til vanns og til fjells på triatlon.

– Det gjør det mye lettere logistikkmessig, sier Sylte.

Av suksesser trekker hun fram elvevandring i strålende sol på Verma og fullsatt sal med Eva Weel Skram på kulturhuset.

– Jeg synes også at det var fint med søndagen, der man kunne sette barna på lesestund, mens man fikk med seg samtaler i fjellet med Nina Jensen og Thina Saltvedt. Jeg synes vel flere enn 50–60 burde kommet for å høre på disse i så fint vær, sier Sylte, som ikke har opplevd noen fiaskoer i år, med tanke på oppmøte.

– Dere fikk være med på sommeråpent i år også. Har det noe å si?

– Det er vanskelig å vite om folk kommer på grunn av det, kanskje får man ikke effekt før neste år, men det er ingen tvil om at både Rauma og festivalen blir mer kjent av sånt, sier Sylte, som også var gjest i Friluftsmagasinet på P1 denne uka.

– Noen har pekt på at det ikke har vært så synlig i år at det pågår enn festival? Dere har blant annet ikke hatt telt.

– Ja, før Tindesenteret kom, hadde vi telt, og i fjor klarte vi ikke gi helt slipp på dette sjøl om senteret åpnet. Nå ville vi reindyrke at det er «Spiret» som er stedet. Vi har ordnet et sted der folk kan henge på siden her, og det ble gjort i finværet, men kanskje burde vi måka til med mer synlighet, så jeg er enig i at vi kunne vist oss mer fram, sier Sylte.

I balanse

Festivalsjefen setter pris på samarbeidet med lokale firma, som fører til at høydeparken Ville Verma, elsykler på Hotell Aak og SUP-padling med friluftsleik er på programmet.

– Dette er jo her resten av året også, men bredden i hva vi har å tilby blir mer kjent, mener hun, som også påpeker at festivalen har litt å si for serveringsstedene.

– Hvordan går det økonomisk?

– Vi har ikke noe mål om å tjene store penger, men det er jo greit å ha en buffer til neste år. Målet er i alle fall at hvert enkelt arrangement skal gå i balanse, så slik det er nå, er det noe som har gått litt i pluss, noe litt i minus. I fjor hadde vi Vassendgutane, og kunne kanskje regnet med omsetning på 100.000 der om været var bra, men i år hadde vi ikke noe slikt storprosjekt, sier Sylte, som er glad for at de hadde samarbeid med Rauma kommune på åpningsdagen, så de slapp å ha alle utgifter alene.

Neste år er det fjellfestival for tjuende gang.

– Vil det merkes?

– Det må vi få til å markere. Og så blir det jo en ekstra festival med sommerleir for barn av kreftrammede etter loppemarkedet vi arrangerte for det formålet i år. Det synes vi blir ekstra kjekt å få prøve ut i et jubileumsår.