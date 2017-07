MFK advarer mot billettsvindel

Fredag la MFK ut en advarsel mot billettsvindel på sine hjemmesider. Billettene til MFKs kamper blir kjøpt via deres nettside i private navn, og videresolgt til de som handler på viagogo.com.

Der selges billetter som koster 340 kroner til 1100, og i tillegg kommer et gebyr fra 1500 kroner og oppover. MFK skriver at nettstedet har base i Sveits, og at de ikke har noen mulighet til å få stoppet svindelen.

Norsk Toppfotball følger med utviklingen av denne type svindel, og tror det gjelder stort sett alle klubbene i Eliteserien.

MFK ønsker å gjøre publikum oppmerksom på at billetter til Molde FKs kamper kun skal kjøpes på Moldefk.no , Sport 1 Tomra, Mix kiosken i Storgata eller i billettboden på kampdag.