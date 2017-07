Gikk seg fast på store Vengetind

Et turfølge på fire personer, tre i 50-årene og en i 40-årene la fredag formiddag ut på tur til Store Vengetind i Rauma. Turen er veldig krevende, med flere bratte partier som krever klatring og klyving. Skal man gjennomføre turen bør man ha gode klatreegenskaper og være i god fysisk fysisk form. '

To av personer fra turfølget klarte å gjennomføre turen på egenhånd. De brukte 21 timer på turen, og var nede igjen 05.30 lørdag morgen. De to andre ble hentet ned av et SeaKing-helikopter 03.42 lørdag morgen.

– De ringte til politiet 23.30, og da hadde de allerede vært ute i 15 timer. De hadde nok begitt seg ut på en tur som var for strabasiøs for dem. Det er et voldsomt terreng der de to gikk seg fast. Det var ekstremt bratt og krevende, forteller operasjonsleder ved Nordmøre og Romsdal politidistrikt, Øyvind Sund. Han forteller at det er mye snø i området, og at de to personene hadde hørt snøen rase rundt dem.

– Det var nok en veldig ekkel opplevelse. De to var helt utmattet da de ble reddet, men var ellers i god fysisk form, sier Sund.