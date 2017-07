Beste bilsalg på 31 år

I første halvår 2017 ble det registrert 859 nye personbiler i Romsdal. Det er det høgeste tallet på 31 år. Elbilene øker mest.

Sjøl om registreringsstatistikken for juni viser en liten nedgang sammenliknet med samme måned i fjor, viser tallene for første halvår en økning på 3,2 prosent for Romsdal.

Suveren vinner

Den suverene vinneren i vårt distrikt i første halvår er BMW, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Totalt ble det registrert 143 nye BMW-biler dette halvåret, Toyota på 2. plass stoppet på 100.

BMW har også den mest populære modellen. Vinneren i første halvår er den lille elbilen BMW i3, tett fulgt av VW Golf, som leveres med flere ulike motoralternativer, og også som elbil. I juni ble VW Golf bestselger i Romsdal, foran BMW i3, Tesla og nye Skoda Kodiaq.

Elbiler er største gruppe

På landsbasis er nå biler med elmotor den største gruppa med 27 prosent. 25 prosent valgte dieselbil i første halvår, like mange kjøpte hybrid. Reine bensinbiler sto for 23 prosent av nyregistreringene, viser tall fra OFV.

Den sterke økningen i elbiler og biler med hybriddrift gjør at bilparken slipper ut stadig mindre miljøskadelige gasser. For alle nybilene sett under ett er utslippet nå nede i 78 gram per kilometer.

Bilkjøperne tenker ikke bare økonomi og miljø når de velger bil. Også framkommelighet er viktig, andelen biler med firehjulstrekk ligger nå tett oppunder 40 prosent.

Her er oversikten over nybilsalget i Romsdal første halvår 2017:

1. BMW 143

2. Toyota 100

3. VW 84

4. Mercedes 71

5. Ford 61

6. Skoda 55

7. Nissan 53

8. Volvo 49

9. Audi 43

10. Peugeot 37

De mest populære modellene første halvår:

1. BMW i3 43

2. VW Golf 39

3. Toyota C-HR 31

4. Nissan Leaf 25

5. BMW X1 24

6. Nissan Qashqai 23

6. Toyota RAV 23

6. Toyota Yaris 23

Her er registreringstallene for juni:

1. Mercedes 17

1. BMW 17

3. VW 15

4. Ford 12

4. Toyota 12

6. Hyundai 8

6. Skoda 8

6. Tesla 8

9. Volvo 7

9. Peugeot 7

Og her er de mest populære modellene i juni:

1. VW Golf 9

2. BMW i3 7

2. Skoda Kodiaq 7

2. Tesla X 7

5. BMW 3008 6

5. Renault Zoe 6

7. Mercedes E 5

7. Hyundai i 20 5