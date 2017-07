– Skal til Bergen selv om jeg brekker foten

– Har jeg kommet til Romsdals Budstikke? Jeg har et spennende tips til dere skjønner du, sier Bente Opsahl. Hun og ektemannen har tatt inn på Gammelsetra camping for ferien, og fredag kveld kom en uventet gjest trillende inn på campingplassen.

– En gutt fra Trondheim skal sparkesykle helt til Bergen! Nå har han kommet hit til oss utenfor Eidsvågen. Han kom i går kveld, og begynte å sette opp teltet sitt. Men da ba jeg han om å ta det ned, og gå å legge seg i vanen vår. Det var ikke akkurat varmt ute i går. Klissvåt var han også, så vi tørket klærne hans og ga han reker til kveldsmat. Han ligger og sover baki bilen vår fremdeles. Jeg skal be han ringe deg når han våkner, sier hun.

Tre timer senere ringer Ole Henry Smildalsli (19.)

– Dette har vært de to verste og beste ukene i livet mitt. Verste, fordi det er tungt å sparkesykle så mye hver dag, beste fordi jeg har møtt så mange fantastiske folk. Bente og ektemannen er de triveligste jeg har truffet, sier 19-åringen som akkurat har blitt servert frokost av Bente.

En meter for hver krone

Ideen bak den strabasiøse ferden fikk han da han var russepresident på Charlottenlund videregående skole.

– Hvert år samer russen inn penger til kreftforeninga. Kullet vårt satte ny rekord, og jeg bestemte meg for at jeg skulle sparkesykle en meter for hver krone vi fikk inn. Vi samlet inn 230.000 kroner, sier han. For dem som er relativt god i matte, skjønner en at det tilsvarer 23 mil.

Men siden Smildalsli hadde sparkesyklet 28 mil tidligere, fra Oppdal til Åre, ønsket han å øke distansen. Det ble en 76 mil lang tur fra Trondheim til Bergen med 15 kilos sekk på ryggen.

-– Kombinasjonen av en tung sekk og en sparkesykkel som rekker meg til litt under livet gjør at flere har begynt å spekulere i om jeg kommer til å bli permanent krokrygget, ler Smildasli, som gleder seg til nedoverbakkene på turen.

– Det var mange oppoverbakker fra Trondheim til Eidsvåg, men ned Gråura hadde jeg 70 kilometer i timen, og nådde nesten igjen bilene foran meg, sier han. 19-åringen planlegger å være framme i Bergen om 12 dager.

– Jeg skal til Bergen selv om jeg brekker et bein på ferden, sier han.

Turen har tatt litt lenger tid enn planlagt. Ifølge planen skulle han vært i Ålesund på torsdag.

– Jeg så for meg å sparkesykle rundt seks mil hver dag. Men det har blitt cirka 4 og en halv. Men Smildalsli skal i hvert fall få velkomstkomite når han er vel framme i Bergen. Det skal Bente sørge for.

– Jeg har familie og slekt i Bergen, og skal ringe dem og sørge for at de står på torgallmenningen når Ole Henry kommer rullende inn, sier hun.

– Ikke noen andre enn deg

– Men hva sier din egen familie om ferden?

– Mamma og pappa var litt engstlige. De lurte på om det gikk veier rundt alle tunnelene. Foreløpig har det gått bra. Mamma ble litt roligere da hun fikk se reiseruta og høre hvilke planer jeg hadde. Vennene mine sier jeg er sjuk i hodet.

– Men det er du ikke! skyter Bente inn.

– Vennene mine sier også at det ikke var noen andre enn meg som kunne finne på noe slikt. De synes det er artig, sier han.

Smildalsli er straks i ferd med å forlate campingplassen og sette kursen for Molde når Rbnett snakker med han.

Han har fått mange meldinger fra moldensere som har lyst til å treffe han og vise han byen.

– Da kan jeg tipse deg om å ikke nevne fotball.

– He-he. Det er notert, svarer han.

Smildalsli var fremdeles usikker på hvor han skulle overnatte i Molde da Rbnett først snakket med han. Men ti minutter senere ringer telefonen.

– Hei, det er Bente igjen! Oppdatering i saken! Ole Henry har fått sponset overnatting på Seilet, forteller hun.

– Det skal bli godt med ei ordentlig seng og en dusj. Men jeg er ikke helt sikker på om det vil bli like trivelig der som hos Bente og ektemannen, svarer han.