– Ønsker å gi publikum maksimal følelse av trygghet

Betongklosser har blitt satt opp i Molde sentrum for å hindre biler fra å nå inn i gågata. Sikkerhetstiltaket er nytt av året, og kommer som følge av terrorhendelser utført med lastebiler rundt om i verden. Det var reiseblogger Odd Roar Lange som først omtalte saken på bloggen sin «The travel inspector.»

Festivalsjef, Hans-Olav Solli, er bestemt på at betongklossene ikke er satt opp for å skremme.

– Da lar vi terroren vinne. Men vi tar sikkerheten på alvor, og ønsker å gi publikum en maksimal følelse av trygghet. Betongklossene er et sikkerhetsgrep vi har tatt i samarbeid med politiet. I prinsippet gjør vi ting slik vi har gjort tidligere, sier han. Festivalsjefen påpeker at det ikke er grunn til å uroe seg i forkant av årets festival.

– Jeg har forståelse for at folk tenker på det. Men gjennom effektive tiltak sørger vi for at folk kan føle seg trygg gjennom hele uka. I forkant av konserter og arrangement blir det ekstra ransaking av det folk har med seg, og det tror jeg mange ser som positivt, sier han.