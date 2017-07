Vant årets jazzutstilling

– Hvilke blomster er du på jakt etter i dag da? lurer Ingunn Haukebø.

Kari Angvik har nemlig fortalt at hun ska komme innom å kjøpe blomster en av de nærmeste dagene. Men det får bli en annen dag. Nå er hun innom sammen med juryen fra Moldejazz for å dele ut trofeet for årets beste jazzutstilling.

– Man kan nesten høre jazzmusikken når man går forbi vinduene deres og kikker inn. Det er magisk, sier hun.

Haukebø tror fremdeles ikke helt sine egne øyne, som er blanke av gledestårer. Styreleder i Moldejazz Willy Jarle Loftheim overrekker trofeet, og smilet går nesten rundt. Men hun skynder seg å fordele æren.

Deler på æren

– Du må huske å få med at jeg ikke har gjort dette alene, sier hun til avisas utsendte.

Sammen med kollega Charlotte Opdahl og Ragnhild Irene Sivertsen har de dekorert og fantasert sammen en utstilling som skal gjenspeile gamle Molde by. Flere og flere detaljer dukker opp desto lenger du ser på den. Utstillinga er helt i tråd med kriteriene satt av juryen. Og ikke desto mer gjennomført, og full av det lille ekstra.

– I år skulle utstillinga ha en relasjon til Moldejazz, musikken og butikkens generelle innhold. I tillegg var paraply nevnt som et av utstillingskriteriene. Den har jo en sentral rolle i jazzen, sier leder for Molde sentrum, Kristin Hammarbäch.

Viser fram gamle Molde

Alle butikkene i Storgata var velkommen til å delta i konkurransen, og ti butikker tok utfordringen. Det er andre året konkurransen går av stabelen. Kreativitet var et av de viktigste kriteriene for juryen. Ingunn Haukebø og jentene i blomsterbutikken har valgt å spille videre på utstillinga fra Moldes 275-årsjubileum.

Utstillinga viser Storgata fra gamle Molde. Et gult trehus, hvite stakittgjerder hvor rosebuskene har vokst seg så store at de faller ut mellom stolpene. En stor blomstertuba spiller jazztoner ut i gatene, og statuer holder jazzparaplyer. Alle blomstene i utstillinga har farger som matcher logoen til Moldejazz.

Utstillingen strekker seg utover

Den ene jazzparaplyen bærer en kollasj av hele Moldejazz sitt program. Den er helt spesiell for Ingunn Haukebø.

– Jeg elsker den. Da jeg arbeidet med den hadde jeg sønnen min Thomas med meg. Han var veldig opptatt av Kurt Schwitters kunst, og den er inspirert av det. Den er helt fantastisk, forteller hun. Utstillinga strekker seg også utenfor butikkens fire vegger. For Ingunn er opptatt av at butikken er mer enn det på innsida.

– Lokalene mine går helt til fortauskanten. Derfor er det viktig for meg å dekorere både ute og inne. Det skal være like fint. Jeg ønsker å skape nysgjerrighet hos forbipasserende, slik at de stopper opp og kikker inn vinduene, sier hun. For det skal være fint døgnet rundt.

– Det er helt magisk om kvelden når det er mørkt ute. Da ser vinduene ut som et eventyrland. Det er viktig at det er liv i Storgata også på kveldstid, sier hun.