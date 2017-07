Tingretten: 20 år gammel mur er ulovlig oppsatt

Per Kåre Johnsen gikk til sak mot Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter at han i fjor ble pålagt å søke til kommunen om godkjenning for en mur han bygde i 1997. Johnsen ble også ilagt dagbøter som da var kommet opp i 358.000 kroner. Fylkesmannen i Møre og Romsdal stadfestet i juli i fjor kommunens vedtak.

Molde kommune mener eiendommen, Kringstadvegen 25, privatiserer strandsonen og er ulovlig oppsatt.

I Romsdal tingrett la Per Kåre Johnsen, ved advokat Bjørn Kjetil Myrset, påstand om at Fylkesmannens stadfestelse av kommunens vedtak skulle gjøres ugyldig. Videre at vedtak om friområde på deler av eiendommen skulle kjennes ugyldig.

Romsdal tingrett, som var på befaring på eiendommen, konkluderer imidlertid med at muren er i strid med bestemmelsene i reguleringsplanen og er ulovlig oppsatt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble derfor frifunnet.

I rettens vurdering heter det:

"Ut i fra en samlet vudering av tiltakets art og omfang, bruk av maskinentreprenør og beliggenhet i strandsonen, er retten ikke i tvil om at tiltaket er i strid med dagjeldende og någjeldende reguleringsplan. Det dreier seg om en "konstruksjon eller anlegg" og "vesentlig terrenginngrep". Saksøker har en forholdsvis stor hage fra bolighuset og ned til strandsonen. Et slikt privat oppdarbeidet område er etter rettens vurdering til hinder for allmennhetens ferdsel og/eller naturlig rekreasjon i strandsonen av dette populære området."

Advokat Myrset forteller til Rbnett at hans klient stiller seg uforstående til dommen.

- Når retten gjentar det regjeringsadvokaten sier, uten å bry seg om regler og forskrifter, blir dommen uforståelig. Min klient kommer til å anke saka.

Saka oppdateres.