Nå er Jaguar Land Rover ankommet

Han forteller at de la seg på hjul og fulgte etter bilen helt til den svingte av på Håhjem, rett sør for Skodje på Sunnmøre. Der, i en stor garasje, sto et 40-talls flunkende nye jaguar F-type klare for prøvekjøring. Utenfor bygningen sto det også mange Land Rovere.

Romsdals Budstikke har tidligere skrevet at Jaguar Land Rover skal ha en stor medie-event i Molde og Ålesundsregionen i en uke fra og med mandag 17. juli. Nå har altså bilene ankommet, og er klare for at biljournalister fra hele verden skal prøvekjøre dem på veiene i Møre og Romsdal.

Flyr inn 300 biljournalister i jazzuka Jaguar Land Rover kommer til Molde for å vise fram nye bilmodeller og tar med seg pressefolk fra hele verden

Hemmelighold

Trond Solberg forteller til Romsdals Budstikke at de som passet på og klargjorde bilene var engelske, og kom fra fabrikken i Coventry. Han sier også at han merket på fabrikkmedarbeiderne at det skulle hemmelighold rundt bilene, som enda ikke er lansert.

- De ville egentlig ikke at vi skulle ta bilde av hverken dem eller bilene. Men etter litt overtalelse fikk vi lov likevel, sier han.

Han kan også fortelle at de så flere Jaguarer og Land Rovere parkert i parkeringshus i Ålesund.