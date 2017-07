Jakter «enestående ung person»

JCI Molde skal dele ut en lokal pris for «Romsdals enestående unge person» og ønsker nå tips på aktuelle kandidater. Vedkommende må være mellom 18 og 40 år, utmerke seg i sitt utvalgte felt og skape en positiv forandring, skriver JCI i en pressemelding.

Lokale vinnere kan gå videre til nasjonalt nivå og deretter internasjonalt. Prisen er en del av «JCI Ten Outstanding Young Persons» og er blitt delt ut internasjonalt siden 1983. Den eneste nordmannen som har nådd helt til topps her, er Cato Zahl-Pedersen tilbake i 1996.

I 2014 var JCI Moldes kandidat Rannveig Aamodt, som ble kåret til Norges enestående unge person etter å ha kommet tilbake til fjellklatring etter et fall på rundt 14 meter. Hun fikk prisen for å ha inspirert mange for sitt mot.

De ti ulike kategoriene som gjelder i kåringen er 1: Forretningsdrift, økonomi og/eller entreprenørskap. 2: Politisk, juridisk, og/eller offentlig arbeid. 3: Akademisk lederskap og/eller oppnåelse. 4: Kulturell innsats. 5: Moralsk/etisk og/eller miljøengasjement. 6: Arbeid for barn, verdensfred, og/eller menneskerettigheter. 7: Humanitær og/eller frivillig lederskap. 8: Forskning og/eller teknologisk utvikling. 9: Personlig utvikling og/eller oppnåelse. 10: Medisinsk innovasjon.