Den gode smak nyåpnet i solskinn

Denne uka har kafeen Den gode smak flyttet på seg, fra vest i 2. etasje til lenger øst i 1. etasje i Moldetorget, nærmere bestemt til de tidligere lokalene til Peppes Pizza.

Med større og lysere lokaler satser de på bredere meny, også for veganere, vegetarianere og allergikere.

– Overveldende respons

Nanna Kristine Jensen (32) ser ut mot solskinnet og utsikten over Moldepanoramaet som strekker seg langs hele det nye lokalet til Den Gode Smak. Som daglig leder har den siste tiden vært hektisk, men verdt det, sier hun selv.

– Torsdag klokken 12 åpnet dørene. Responsen har vært overveldende positiv og etterspørselen stor, legger Jensen til.

- Med god hjelp fra samboer og personale har vi endelig kommet i havn, så å si. Nå er det bare noen hyller som skal fylles opp, og så venter vi på noen barstoler og krakker.

Vil utnytte utsikten

Jensen har planer om at utsikten skal utnyttes til dets fullt potensiale.

- Langs rekkverket ute på balkongen blir det en bardisk med krakker langs hele veien for 10-12 personer. Tenk deg så fint det blir å sitte med en kaffekopp og kikke utover den vakre fjorden og de majestetiske fjellene!

- Hvilke muligheter har dere i dette lokalet som dere ikke hadde i andreetasje?

- Vi har for det første kursmuligheter i et avlukket rom i hjørnet. Dette rommet vil på lørdager kunne brukes til lekerom så de voksne kan sitte og drikke kaffe imens.

For det andre, legger hun til, er kjøkkenet mye større. Hun forklarer at det gjør at Den gode Smak kan tilberede et større utvalg.

- Det store vendepunktet er at vi nå har mulighet til å tilberede vegetarisk og vegansk mat, samt allergialternativer.

- Hva er nytt på menyen?

- Vi har varmmat som for eksempel supper. I tillegg selger vi en rekke salater og bruschettaer. Nå har vi et generelt fokus på lokale og økologiske varer. Blant annet serverer vi en Prekkleost fra Tingvoll i en salat med serranoskinke, basilikum, cherrytomat og oliven, toppet med balsamicodressing, sier Jensen.

En av de ansatte bak disken, Sunniva Bakken (18) legger ivrig til:

- Et godt alternativ for vegetarianere og veganere er meksikansk bønnesuppe med lime, knust avocado og korriander. Man kan velge om man vil ha med kylling eller ikke.

Fiskesuppe med utsikt

Det er ikke bare bønnesuppe og salater på menyen. Søstrene Sidsel Reierstad (67) og Hanne Marie Waagsbø (65), som er halvt moldenser og halvt østlending, tester nemlig ut fiskesuppen.

– Hvorfor ble det fiskesuppe på dere i dag?

- For min del ble det fiskesuppe fordi vi er på Vestlandet nå. Jeg vet at fiskesuppen i Bud er svært god. Derfor satset jeg på at denne var noe tilsvarende. Det er den virkelig. Og det kunne jo ikke blitt bedre? Sitte her og spise fiskesuppe og se på denne fantastiske utsikten i Molde med det fine været, sier eldstesøster Reierstad.

Søsteren sier seg enig. Det kommer fram at de begge er svært opptatt av og interessert i økologisk mat.

- Jeg er sånn som alltid lager mat fra bunnen av. I tillegg har jeg har lært veldig mye fra søsteren min om økologisk mat siden hun og mannen driver jordbruk. Som resultat går jeg og kikker etter økologiske varer når jeg handler, sier Waagsbø.

- Hva dyrker dere på gården, og hvorfor økologisk?

- Nå dyrker vi økologisk korn. Vi har tidligere hatt en økologisk grønnsakhage for oss selv i tillegg til at vi produserte økologisk melk da vi hadde kyr, sier Reierstad.

Hun er opptatt av helsegevinstene man får ved å spise økologisk, og hvilke miljøproblem man unngår.

- Etter mange år i landbruket bestemte vi oss for å ikke drive mer med sprøyting og kunstgjødsel, rett og slett fordi vi så med egne øyne hva som skjer med jorda. Den blir jo helt død. I tillegg forsvinner mark, fugler og insekter slik at økosystemet kommer ut av balanse.

Lyst og fresht

Det er ikke bare menyen som har fått en økologisk «oppshining» på Den gode smak. Også interiøret og fargevalget er noe annerledes. Veggene er hvite, med unntak av en vegg med grønne palmeblad. Dette står i kontrast til de oransje og røde veggene i det tidligere lokalet. Det faller i smak hos flere av de faste gjestene, blant annet to venninner som koser seg i et av hjørnene.

- Jeg er veldig glad de droppet den «knæsje» fargen som var på veggene oppe. Her nede hadde det ikke passet, sier Maren Sættem (18) og lener seg tilbake i den gule lenestolen med en matchende smoothie.

- Digge stoler er det også, legger hun til.

Venninnen Henni Vaagsether (19) sier seg enig.

- At de har utnyttet utsikten til dets fulle potensiale er herlig. Man får en helt annen følelse av å være her nå i lyse lokaler enn hvordan det var før.

Jentene har forskjellige planer for sommeren. Sættem skal jobbe på bokhandel og Kompagniet, mens Vaagsether ser etter sommerjobb. Sistnevnte gleder seg uansett veldig til å reise til Bali. Med ulik hverdag er det veldig fint å møtes på en kafe for å utveksle planer, sier de.

- Den Gode Smak er favoritten

- Tror dere det blir konkurranse mellom kafeene nå?

- Ja, men jeg tror egentlig kafeene hjelper hverandre litt. Det er litt som med bensinstasjoner, de er rett ved siden av hverandre, og slik trekker de folk til seg. Men det er klart man får sin favoritt, og det er flere grunner til det.

Faste kunder

De er enige om at Den Gode Smak er den beste. Fem år i strekk har de besøkt kafeen. Det har nærmest blitt en tradisjon, sier de.

- Når vi drar på kafe, så drar vi hit. Vi trives i denne atmosfæren. Her er det ikke så veldig hektisk og så mye støy, som på andre kafeer. Du kan virkelig sette deg ned og roe deg litt, og det er ekstremt deilig. Det avgjørende er at personalet er vennlig og gir god service, sier Henni.

Venninnen drikker av smoothien og legger til:

- Og når man går inn i lokalet, så vet man hva man får.