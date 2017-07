Strandet nebbhval var full av blekksprutnebb

Tirsdag ble hvalen funnet død på Warholmen i nærheten av Runde Miljøsenter i Møre og Romsdal. Etter at en gåsenebbhval ble funnet med magen full av 29 plastposer, på Sotra i januar, fryktet biologene det verste – at enda en hval hadde forspist seg på plast. Men denne glupske hvalen hadde forspist seg på noe ganske annet.

– Vi fant noen biter med plast, men det var ikke mye. Og så fant vi tusenvis av nebb av akkar. Fordøyelsessystemet var tettet av rester av blekksprut, sier Nils-Roar Hareide, fiskeribiolog ved forskningsstasjonen Runde Miljøsenter, til NTB.

Flere tusen tonn akkar

En akkar veier rundt et halvt kilo, og Hareide mener dermed at hvalen må ha spist flere tonn av denne blekkspruten.

– Nebbhvaler lever på det store hav og dykker til utrolige dybder, ned til 1.400 meter, og beiter på akkar, sier Hareide.

Akkar er den viktigste føden for nebbhvalen, men vanligvis går de hardt fordøyelige nebbene ut igjen gjennom endetarmen. Derfor ble biologene forbauset over funnet, for de har ikke hørt om hval med så mye akkarnebb i, før.

Plast kan ha skylden

Hareide sier at de fant få nebb i endetarmen til denne strandede hvalen.

– Det kan ha samlet seg opp på grunn av en forstoppelse, og om det er plastbitene sin skyld, vet vi ikke, sier Hareide.

– Det var gledelig at det ikke var mye plast, for strander hvalene på grunn av plast så er det en kjempekatastrofe, sier biologen.

– Det er plast i to av to undersøkte hvaler, så antakelig er det plast i de fleste, avslutter han.