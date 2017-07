Stjålet AK-buss funnet i Fræna

Minibussen ble meldt stjålet onsdag og var sterkt savnet av sportsklubben på Averøy. Den skal etter planen benyttes til å frakte spillere til Norway Cup.

Politiet fant bussen parkert på Tornes i Fræna etter å ha mottatt et anonymt tips.

- Bussen er nå tatt hånd om av politiet for å sikre eventuelle spor og sørge for at den er i forsvarlig stand, sier operasjonsleder Marita Biesmans i Møre og Romsdal politidistrikt til Rbnett.

Politiet står foreløpig uten mistenkte i saka.