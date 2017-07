Røkke kjøpte ut partner

Det er Dagens Næringsliv som torsdag melder at milliardær Kjell Inge Røkke (58) har kjøpt ut sin mangeårige kompangjong, Leif Arne Langøy (61).

Langøy har vært en av Røkkes få utvalgte medarbeidere som har fått plass på eiersiden i TRG Holding. Selskapet er den formelle hovedeieren av Aker og et datterselskap av The Resource Group TRG. Sistnevnte selskap eies av Kjell Inge Røkke og kona Anne Grete Eidsvig (51).

Én av tre

Kun tre medarbeidere har ifølge Dagens Næringsliv fått plass på eiersiden av TRG Holding. Til sammen har Langøy og de to andre, Aker-sjef Øyvind Eriksen og Olav Revhaug, eid 0,5 prosent av selskapet. Avisen skriver at selskapet ved årskiftet hadde en bokført egenkapital på 6,2 milliarder kroner.

Nå er altså Langøys eierandel, 0,27 prosent, kjøpt opp av The Resource Group TRG. Det er ukjent hvor stor sum Røkke måtte ut med.

- Dette er helt udramatisk. Det begynner å bli mange år siden Leif Arne var operativt inne i Aker, og dette var bare en helt naturlig følge av det. Helt udramatisk, sier Revhaug til Dagens Næringsliv.

Langøy har siden 2000-tallet vært i ledelsen i Aker systemet, skriver avisen. Han har tidligere vært sjef for verftet Aker Brattvåg, Aker Yards og for Aker. Han behold styreverv i Aker etter å ha sluttet som sjef i 2009. Fremdeles er han styreleder i Kværner og Molde Fotball AS.

Røkke ut av Molde-selskap

Samtidig som Langøy går ut av TRG Holding ble partene enig om at Langøys selskap Lapas kjøper ut The Resource Group TRGs eierandel i investeringsselskapet Næringsinvest Møre og Romsdal i Molde. Røkkes selskap eide en fjerdedel av Næringsinvest Møre og Romsdal.

Ifølge Dagens Næringsliv eier Næringsinvest Møre og Romsdal ti prosent av Moldekraft, 70 prosent av eiendomsselskapet Romsdalskvartalet, og 40 prosent i Barnas Lekeland i Molde.