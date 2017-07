Mindre alvorlig for Moldepar

Det eldre paret fra Molde ble begge fraktet til St. Olavs Hospital i Trondheim med luftambulanse. Ulykka fant sted på fylkesveg 64 på Averøya onsdag ettermiddag.

St. Olavs Hospital opplyser torsdag morgen at skadene er mindre alvorlige og at tilstanden er stabil for begge to.

Årsaken til ulykka er foreløpig ikke kjent.