- Kunne gått mye verre

Politiet måtte torsdag ettermiddag jakte en farlig bilist som kjørte i voldsom fart rundt om på Farstad og til slutt forbi Vevang. Bilisten ble til slutt stoppet ved Atlanterhavsvegen. Sjåføren nektet å stoppe for politet og skal ha kjørt fram og tilbake på fylkesvegen ved Farstad før han fortsatte forbi Vevang.

Flere vitner forteller til Rbnett at sjåføren kjørte i en voldsom fart og at det skal ha oppstått flere farlige situasjoner som følge av flukten fra politiet.

Et vitne forteller at han både såg og hørte bilen komme kjørende i retning fra Elnesvågen. Politiet skal nesten ha klart å stoppe sjåføren like ved Stemshallen på Farstad, men bilisten klarte å stikke av igjen. Sjåføren skal ha kjørt videre i retning mot Vevang, med to politibiler etter seg.

- Ikke lenge etter kom han tilbake i ekstremfart. Det er 50-sone på stedet, men jeg er sikker på at han kjørte i 150, forteller vitnet til Rbnett. Ungene lekte ute i hagen, men de måtte vitnet hente inn i frykt for at det skulle skje en ulykke.

Bilisten skal ha snudd på nytt og kjørt forbi Vevang før han ble stoppet ved Atlanterhavsvegen.