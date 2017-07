Her reises den nye tradjazz-scena

Tradjazz-konsertene som før ble kjørt på scena kalt Perspiration Hall, flyttes i år til hjertet av byen.

New Orleans-preg

– Det stemmer. Her utvikler Moldejazz et splitter nytt spillested, forteller festivalsjef Hans Olav Solli.

Han sier det blir «tradjazz pluss pluss» på denne scena, som har fått navnet Magic Mirror.

– Det blir New Orleans-preg på det meste som skjer her, sier Solli, men understreker at det er også her barnearrangementene skal foregå på dagtid.

– Jeg tror barna også vil synes dette blir en spennende scene.

Artistene

– Ytre Suløens Jass-ensemble spiller der mandag og tirsdag, de har også invitert Leon «Kid Chocolate» Brown til å være med dem, ei stigende stjerne fra New Orleans. De to neste kveldene er det et band som heter Ranky Tanky fra South Carolina som spiller. Dette blir deres første konsert i Europa. De spiller en helt egenartet musikk som tilhører Gullah-tradisjonen. Dette er mer afro-inspirert enn den tradisjonelle sørstatsjazzen. De kommer til å skape kjempestemning, sier Solli.

– Stor stemning blir det nok også når Dixi spiller her fredag og lørdag.

Mat-konsept

Magic Mirror blir altså en erstatning for Perspiration Hall som før ble kjørt på Gildehallen og seinere på Alexandra.

– Lokalene i Gildehallen ble for små, og nå får vi også større kapasitet enn det Alexandra hadde, forteller Solli.

Det blir solgt to ulike billetter til hver kveld: Den ene gjelder mat, drikke og konsert. Den andre er reine konsertbilletter.

– Vi etablerer et skikkelig «french quarter» midt i Molde. Maten underbygger dette. Calle Fegth skal servere sterkt krydret jambalaya (en kreolsk risrett med røtter fra det franske og spanske kjøkkenet – red. anm.).

– Han har vært i New Orleans for å lære å lage dette på ekte sørstatsvis, forteller Solli.

«Calles vinbar» vil ha tilhold i teltet og er også en del av det nye tilbudet.

Magic Mirror åpner 18.30 for dem som har matbillett – maten serveres en time seinere. De som har konsertbillett har adgang fra klokka 20.30 – musikken starter 21.00.

Mye utsolgt

Selv om kapasiteten økes i forhold til tidligere festivaler, begynner noen av arrangementene å bli utsolgt.

– Dette har vi tro på og det har tydeligvis publikum også. Forhåndssalget er utrolig bra. Det er nå utsolgt på tirsdag og nær utsolgt på mandag. Og det er utsolgt med Dixie på fredag.

Riggingen pågikk for fullt torsdag ettermiddag og kveld.

– Vi er godt i rute med dette nye spillestedet, lover Solli.