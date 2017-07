Fra Molde til Genève

Psykologstudenten ved NTNU startet fra Molde, nærmere bestemt fra Bolsøya, for å slippe tunnelen.

– Hvor jeg skulle, var usikkert. Det eneste sikre var at jeg skulle sørover. Etter hvert som jeg kom ut av Norge, og rullet gjennom Danmark, bestemte jeg meg for at Genève i Sveits var et kult og interessant endepunkt. Fordi jeg veldig gjerne ville på en guidet tur gjennom CERN (Organisasjon for kjernefysisk forskning i Europa, red.anm.).

Så langt har han vært på vegen i 14 dager.

– Ifølge planlagt rute, vil jeg bruke cirka 12 dager til før jeg er i Genève, sier han.

– Hvorfor la du ut på denne turen?

– Da jeg var 16, syklet jeg og min far fra Molde til London via Danmark. Selv om turen var tung, innså jeg etterpå at dette var det beste jeg hadde opplevd. På tråsykkel får man den perfekte hastigheten for å fordøye omgivelsene: bli kjent med lokale, la seg fascinere av ting en ser, få innblikk i kultur. Fordi jeg sykler nesten daglig og blir sliten, lærer jeg å verdsette alt rundt meg. For eksempel: mitt livs beste måltid var hotdogs på en dansk bensinstasjon etter 120 gjennomførte kilometer på turen med min far da jeg var 16.

Aktiv fra 13-årsalderen

I tillegg til Molde–London i 2008, har Melsæter syklet Molde–Trondheim og Molde–Bergen flere ganger. Styrkeprøven tok han i 2012 (Trondheim–Oslo nonstop).

– I tillegg syklet jeg Nordkapp–Lindesnes i 2015. Og sist sommer Oslo–Molde med en venn, som jeg nå regner som en snartur. Slike turer har blitt det jeg ser på som ferie, så nå forsøker jeg å få til en tur hver sommer.

Diabetes er utfordring

Den største utfordringen ved sykkelturene, er hans diabetes type 1, sier Melsæter.

– Den krever fortløpende regulering av blodsukkernivå, og en del medisin. Det fysiske og mentale er også tidvis utfordrende. Første uke på langturer er særlig fysisk krevende. Men etter en uke er det som om kroppen forstår hva som skjer, og slutter å klage på nakke, rygg og rumpe. Da er det det mentale det går på. Det er viktig å holde moralen oppe. Det går fint ved å ha noen herlige måltider i ny og ne, og bli kjent med folk jeg møter på reisa.

Melsæter setter seg et mål for hver dag:–Men deter nok mest for at mor og far skal vite hvor jeg er på veg. Restitusjon har jeg tatt veldig lite hensyn til. Men jeg sørger for aldri å slite meg helt ut.

Neste mål er USA på tvers i 2019:

– Du klarer alltid mer enn du tror. Og for å bli rik på opplevelser må man noen ganger utfordre seg selv.